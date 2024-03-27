الصين تحذر تايوان من أي استفزازات عسكرية

أكدت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها تتابع عن كثب تحركات الجيش التايواني في جزيرة كينمن وتحذرها من أي استفزازات .

وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني تشن بينهوا "إن البر الرئيسي يتابع عن كثب تحركات الجيش التايواني في كينمن، وأن أي تحرك استفزازي يتخذه الجيش التايواني محكوم عليه بالفشل"، وفقا لما أوردته شبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكتروني.

جاءت هذه التصريحات ردا على استفسار إعلامي بشأن إعلان سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني عن خططها لإطلاق الذخيرة الحية على كينمن في أبريل.

وأوضح تشن أنه سواء كان الأمر يتعلق بتدريب روتيني أو استفزاز مستهدف فإن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني تعرف أفضل من أي شخص آخر.

وأضاف المتحدث الصيني "لقد شهد المواطنون في جزيرة كينمن التحول بين السلام والحرب ولديهم رغبة متزايدة في السلام".

الهند تنشر سفناً مزودة بصواريخ موجهة

وأعلنت الهند نشر سفن مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب بهدف الردع بعد تعرض سفينة تجارية على صلة بإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي مطلع الأسبوع. وقالت البحرية في بيان إنها تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة كيم بلوتو الراسية في شواطئها، بعد إصابتها بطائرة مسيرة، في هجوم اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءه.

وقالت بحرية الهند: ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة، ويضم طاقم السفينة 21 هندياً وفيتنامياً واحداً.

وقال بيان البحرية الهندية: بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة في بحر العرب، نشرت البحرية الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة مورموجاو وكوتشي وكولكاتا، في مناطق مختلفة للحفاظ على وجود رادع.

وتعهد وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، أن بلاده ملتزمة بالحفاظ على أمن وسلامة التجارة البحرية عبر الممرات في منطقة المحيط الهندي.

وقال سينغ، إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تتعامل بجدية شديدة مع الهجوم بطائرة مسيّرة على السفينة كيم بلوتو وهجوم سابق على السفينة التجارية ساي بابا للنفط الخام في البحر الأحمر.

وأضاف أن البحرية الهندية عززت مراقبتها للممرات البحرية، وسنصل إلى المسؤولين عن هذا الهجوم، وستُتخذ إجراءات صارمة بحقهم.