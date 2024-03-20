الهند تحاكم قراصنة صوماليين بتهمة اختطاف السفن

قال مسؤول في البحرية الهندية، إن الهند ستقاضي 35 قرصانا صوماليا اعتقلوا خلال عملية لتحرير سفينة مختطفة قبالة الصومال.

ومن المقرر أن يصل الرجال إلى الهند يوم السبت حيث سيتم تسليمهم إلى سلطات إنفاذ القانون.

كانت الهند تركز في السابق فقط على تحرير السفن المختطفة والتخلي عن القراصنة الذين تم نزع سلاحهم في البحر دون توجيه الاتهام إليهم. ولم يذكر المسؤول البحري التهم التي ستوجه إلى الرجال.

تمكنت البحرية الهندية من الاستيلاء على السفينة التجارية MV Ruen التي ترفع علم مالطا والتي كان القراصنة يقودها في شمال بحر العرب في 14 ديسمبر.

وكان هذا الحدث أول عملية اختطاف لسفينة تجارية من قبل قراصنة صوماليين منذ عام 2017، في ذروة نشاطهم في عام 2011 ، كلف نشاط القراصنة الصوماليين الاقتصاد العالمي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار.

ومنذ ديسمبر، نشرت الهند نحو عشرة زوارق لمراقبة خليج عدن لوقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي لها علاقات مع إسرائيل.

تعهد الحوثيون الذين يحكمون معظم اليمن بمواصلة استهداف السفن التي تعبر خليج عدن حتى توقف إسرائيل ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة.

المزيد عن السفينة المحررة

وقالت البحرية الهندية في وقت متأخر من يوم السبت إنها سيطرت على ناقلة بضائع اختطفها قراصنة صوماليون وأجلت أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 على متن السفينة.

وقالت البحرية في بيان على إكس إن جميع القراصنة البالغ عددهم 35 الذين كانوا على متن السفينة إم في روين التي ترفع علم مالطا استسلموا وتم فحص السفينة بحثا عن أسلحة وذخائر وممنوعات غير مشروعة. استغرقت العملية بأكملها حوالي 40 ساعة وشملت طائرات بدون طيار وسفن بحرية ومغاوير بحرية.

جاء هذا التطور بعد أن أطلق رجال على حاملة البضائع السائبة النار على سفينة حربية هندية في المياه الدولية يوم الجمعة ، مما دفع البحرية إلى اعتراض السفينة على بعد حوالي 2,600 كيلومتر (1,615 ميلا) قبالة الساحل الهندي.

وكان القراصنة قد صعدوا إلى السفينة لأول مرة في 14 كانون الأول/ديسمبر بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية، على بعد حوالي 240 كيلومترا (150 ميلا) قبالة الصومال.

وانخفض نشاط القراصنة الصوماليين في السنوات الأخيرة، لكن هناك قلقا متزايدا من إمكانية استئنافه وسط حالة من عدم اليقين السياسي والفوضى الأوسع نطاقا في المنطقة التي شملت هجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اختطف قراصنة قبالة الصومال سفينة شحن ترفع علم بنغلاديش وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم. وكانت سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي تتعقب السفينة، حسبما ذكرت قوة الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.

بدأت الهند مؤخرا في استعراض قوتها البحرية في المياه الدولية، بما في ذلك دوريات مكافحة القرصنة ونشر واسع النطاق بالقرب من البحر الأحمر للمساعدة في حماية السفن من الهجمات خلال حرب إسرائيل مع حماس.

ساعدت البحرية ما لا يقل عن أربع سفن تجارية تعرضت لهجوم في أعالي البحار من قبل قوات الحوثيين، وتشمل القوات الهندية ثلاث مدمرات صواريخ موجهة وطائرات استطلاع.