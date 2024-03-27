الإحصاء: عدد المسارح العامة 41 مسرحاً و75 فرقة مسرحية ووطنية

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسارح فى مصر بلغ 41 مسرحاً وبلغ متوسط عظد المشاهظين 512 الف مشاهد وبلغ متوسط إجمالي إيرادات دور المسارح العامة 44 مليون جنيها عام 2022.

وأشار الجهاز، إلى أن عدد الفرق المسرحية الوطنية بلغت 75 فرقة، بينما بلغ عظد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2442عرضاً وبلغ عظد المشاهدين للفرق المسرحية 375 ألف مشاهد عام 2022.

ولفت الجهاز إلى أن عدد الفرق الاجنبية بلغت 48 فرقة عام 2022، بينما بلغ عدد العروض المقدمة 128 عرضا .

جاء ذلك في احصائية اصدرها الجهاز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح حيث تم تحديد اليوم العالمي للمسرح من قبل الهيئة الدولية للمسرح وتم الاحتفال به لأول مرة يوم 27 مارس عام 1962 وهو تاريخ اطلاق موسم " مسرح الامم" في باريس، منذ ذلك الحين وفي هذا التاريخ من كل عام يتم الإحتفال باليوم العالمي للمسرح علي نطاق واسع تجسيداً لشغف الإنسان في التعبير عن مشاعره وأفكاره عبر الفن المسرحي ويستعد العالم لها عبر إقامة الانشطة والفعاليات الفنية التي تعبر عن ما قدمته خشبة المسرح في إثراء الفن والابداع لدى البشرية علي مدار العصور.

