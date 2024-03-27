انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

شهد سعر الدولار تراجعًا مقابل الجنيه المصرى، بمنتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى 47.30 للشراء، 47.40 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ47.73 للشراء، 47.83 جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 47.32 جنيه للشراء، 47.42 جنيه للبيع، مقابل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.32 جنيه للشراء.

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.60 جنيها للشراء.

47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.25 جنيها للشراء.

47.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.32 جنيه للشراء.

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.40 جنيه للشراء.

47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات أسترالية نشرت في الصباح أن التضخم ظل عند أدنى مستوى له منذ عامين عند 3.4 بالمئة في فبراير شباط، مما عزز رهانات السوق على أن الخطوة التالية في أسعار الفائدة ستكون الخفض. وتراجع الدولار الاسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6525 دولار أميركي.

وتراجعت العملة الأسترالية 4.3 بالمئة في الربع الحالي. وكانت التحركات الصباحية الأخرى في آسيا هامشية في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة الجمعة.

وأظهرت البيانات صدرت ليلا قفزة أكبر من المتوقع في طلبيات السلع المعمرة الأميركية في فبراير. وعوضت هذه البيانات جزئيا فقط الانخفاض الكبير في شهر يناير وتزامنت مع بيانات دون المستوى تتعلق بثقة المستهلك، لكنها ساهمت في دفع الدولار للارتفاع قليلا.

وجرى تداول اليورو عند 1.0829 دولار وهو سعر يقع في منتصف النطاق الذي احتفظ به لمدة عام، وانخفض 1.9 بالمئة خلال الربع الحالي الذي شهد انحسار التوقعات المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتراجع الفرنك السويسري، الذي لا يزال يعاني من خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في سويسرا الأسبوع الماضي، نحو 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.9042 دولار الليلة الماضية.

وانخفض حوالي سبعة بالمئة في الربع الأول من العام.

وارتفع مؤشر الدولار 2.9 بالمئة خلال الربع ليصل إلى 104.31 نقطة.

وظل الجنيه الاسترليني ثابتا عند 1.2621 دولار، وكان ثابتا بقدر كبير خلال هذا الربع أيضا وانخفاض 0.8 بالمئة فقط.