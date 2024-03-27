إنطلاق فعاليات مسابقة "الأزهري الصغير" بالغربية الأزهرية

انطلقت فعاليات مسابقة الأزهري الصغير لأطفال رياض الأطفال بمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم برعاية فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، وبحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتورة دلال صلاح، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

كان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن عن انطلاق «مسابقة الأزهري الصغير» تحت إشراف وتنفيذ الإدارة العامة لرياض الأطفال والإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، وتهدف المسابقة إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وغرس حب القرآن الكريم في نفوس الصغار والتحلى بأخلاقه ، كما تهدف المسابقة إلى تنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف.

من جانبها أوضحت بهية رسلان، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن المسابقة تتكون من أربعة مستويات لحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم. حتى تحقق فائدتهم للدين والوطن فى شتى المجالات مع تنوع الثقافات.

ويحصل الفائزون في المسابقة على جوائز قيمة، تحفيزا لهم لحفظ كتاب الله تعالى، كما تم توثيق الاختبارات عن طريق الحاسب الالى والكاميرات، بإدارة الكمبيوتر التعليمي لتحقيق الشفافية وحرصا على حقوق التلاميذ ، وشارك في الاختبارات نخبة من السادة المحكمين من موجهى شئون القرآن الكريم.