الكشف الطبي على 1798 مواطن بسمالوط في المنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة المجانية ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية اسطال إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، حيث تم الكشف الطبي على 1798 حالة وصرف الأدوية ، وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية، شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 374 حالة جراحة ، 393 حالة أطفال، 348 باطنة ،، 103 حالات نساء ، 93 أسنان ، 269جلدية ، 174 أنف وأذن ، 44 تنظيم أسرة ، إلى جانب إجراء 278 تحليلا متنوعا ، و5 حالات موجات صوتية ، و7حالات أشعة عادية ، و 128 كشف مبكر للضغط والسكر ، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 6 حالات لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 119 مترددا .