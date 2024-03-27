المنيا تطرح سلع غذائية مدعمة بالأسواق

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، طرح سلع غذائية مدعمة، خلال شهر رمضان المبارك ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، تحقيقاً للوفرة والإتاحة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار"، مؤكداً المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع ، في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أعلنت الوحدات المحلية عن استمرار العمل بمعارض أهلا رمضان، لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة ، وكذلك طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو ، بمنافذ تابعة للوحدات المحلية ، ففي مركز ومدينة سمالوط ، أعلن الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، أنه تم طرح 2000 كرتونة مواد غذائية مدعمة وتوزيعها على المواطنين ، وفي مركز ومدينة مطاي أعلن المهندس حامد فخري رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية قامت بتوزيع 3000 كرتونة مواد غذائية على المواطين بمنافذ القري والمدينة .

وفى مركز ومدينة بني مزارشمال المنيا ، واصلت الوحدة المحلية طرح سلع غذائية ضمن المبادرة الرئاسية ، لخفض أسعار السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ ، وتوفير السلع بمنافذ ، أبو جرج ، و بنى على ، وصندفا وغيرها من قرى المركز ، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم.

وفي مراكز، ( ديرمواس - أبوقرقاص - المنيا - مغاغة- العدوة) جنوب وشمال المنيا ، كثفت الوحدات المحلية القوافل الغذائية الثابتة والمتحركة ، بالتعاون مع مديرية التموين لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة ، فضلا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض ، ففي مركز ومدينة ديرمواس ، تم بيع 1000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمناطق متفرقة بمدينة ديرمواس ، وفي مركز ومدينة المنيا ، وزعت الوحدة المحلية عدد من الكراتين المخفضة بقري ، (بني محمد سلطان - طوخ الخيل) ، وحي وسط المدينة.

كما تم الدفع بكميات من السلع المخفضة بمركز ومدينة ابوقرقاص ، حيث تتم أعمال التوزيع تحت إشراف إدارة التموين والوحدة المحلية ، للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة ، وتحقيق عدالة في التوزيع ، إلى جانب طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة ، كما تم طرح كميات من السكر بأسعار مخفضة بعدد 20 منفذا لبيع السلع ، ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو بمركز ومدينة مغاغة.