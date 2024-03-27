الأربعاء 27 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تطرح سلع غذائية مدعمة بالأسواق

توزيع السلع الغذائية
توزيع السلع الغذائية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، طرح سلع غذائية مدعمة، خلال شهر رمضان المبارك ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية ،  تحقيقاً للوفرة والإتاحة .

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار"، مؤكداً المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع ، في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أعلنت الوحدات المحلية عن استمرار العمل بمعارض أهلا رمضان،  لتوفير جميع أنواع السلع بأسعار مخفضة ، وكذلك طرح لحوم حمراء بسعر 280 جنيه للكيلو ، بمنافذ تابعة للوحدات المحلية ، ففي مركز ومدينة سمالوط ، أعلن الدكتور سعيد محمد رئيس المركز ، أنه تم طرح 2000 كرتونة مواد غذائية مدعمة وتوزيعها على المواطنين ، وفي مركز ومدينة مطاي  أعلن المهندس حامد فخري رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية قامت بتوزيع 3000 كرتونة مواد غذائية على المواطين بمنافذ القري والمدينة .

وفى مركز ومدينة بني مزارشمال المنيا ،  واصلت الوحدة المحلية طرح سلع غذائية ضمن المبادرة الرئاسية ، لخفض أسعار السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪ ، وتوفير السلع بمنافذ ، أبو جرج ، و بنى على ، وصندفا وغيرها من قرى المركز ، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم.

وفي مراكز، ( ديرمواس - أبوقرقاص - المنيا - مغاغة- العدوة) جنوب وشمال المنيا ، كثفت الوحدات المحلية القوافل الغذائية الثابتة والمتحركة ، بالتعاون مع مديرية التموين لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة ، فضلا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض ، ففي مركز ومدينة ديرمواس ، تم بيع 1000 كرتونة مواد غذائية مدعمة بمناطق متفرقة بمدينة ديرمواس ، وفي مركز ومدينة المنيا ، وزعت الوحدة المحلية عدد من الكراتين المخفضة بقري ،  (بني محمد سلطان - طوخ الخيل) ، وحي وسط المدينة.

كما تم الدفع بكميات من السلع المخفضة بمركز ومدينة ابوقرقاص ، حيث تتم أعمال التوزيع تحت إشراف إدارة التموين والوحدة المحلية ، للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة ، وتحقيق عدالة في التوزيع ، إلى جانب طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة ، كما تم طرح كميات من السكر بأسعار مخفضة بعدد 20 منفذا لبيع السلع ، ومعارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها للكيلو بمركز ومدينة مغاغة.

الجريدة الورقية