إي فاينانس للاستثمارات توزع أسهم مجانية على المساهمين

قرر مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.25 سهم لكل سهم أصلي.

قالت الشركة، في بيان للبورصة أن تمويل الأسهم المجانية من الاحتياطي بأسهم الإثابة والتحفيز، بحيث يتم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 924.444 مليون جنيه إلى 1.155 مليار جنيه.

كما قررت الشركة بيع كامل رصيد أسهم الخزينة دون التأثير على سعر السهم قبل مرور عام على شرائها تجنباً لإعدامها.

وحققت إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، صافي ربح بلغ 1.267 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بقيمة 809.73 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.