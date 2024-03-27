توزيع لحوم على 9 قرى بساحل سليم في أسيوط

استكمالا لدعم الاسر الاولى بالرعاية..

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط جمعية الأورمان فى توزيع عدد 1500 كيلو لحوم على 750 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى الخوالد ونزله ريان والشيخ شحاته وعزبه الخولى والهدار وعرب المطمر والنزله المستجده وبويط بمركز ساحل سليم.

وأكد مجدى نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا موضحاً أن الجمعية بمحافظة أسيوط نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.