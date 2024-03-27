حكم رادع بحق مُدان بسرقة الهواتف في مصر الجديدة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في مصر الجديدة.

البداية كانت عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، شخص تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة فى منطقة مصر الجديدة.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، لقيامه بسرقة (هاتف محمول) من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب “المغافلة”.

وتم التوصل للمجني عليها، وباستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب.

وأضاف بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب..تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأقر بقيامه بارتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب.

في سياق مغاير، شهدت محطة صرف صحي المرج الجديدة، بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بـمحافظة القليوبية، انفجار داخل المحطة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج، جاء ذلك ضمن انفجارات وقعت في القليوبية ، صباح يوم الأربعاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص داخل إنفجار محطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

3 انفجارات في محطات الصرف الصحي تهز سماء القليوبية

كما شهدت محافظة القليوبية اليوم انفجار داخل 3 محطات وهى القلج والمرج الجديدة والخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف لمكان الحادث وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود انفجار داحل ثلاث محطات للصرف الصحى وهى الخصوص والقلج والمرج الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجري الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإسعاف بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.