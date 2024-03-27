الأربعاء 27 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

5 مليون جنيه خسائر العربية المتحدة للشحن

تداولات البورصة
تداولات البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن تحقيق الشركة خسائر بقيمة 5.034 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى 7 ديسمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 8.89 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها يرادات الشركة بلغت 2.587 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى 7 ديسمبر 2023، مقابل 9.152 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، قررت حل الشركة ووضعها -تحت التصفية-، لتجاوز خسائرها نصف قيمة حقوق المساهمين.

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