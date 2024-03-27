5 مليون جنيه خسائر العربية المتحدة للشحن

كشفت القوائم المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن تحقيق الشركة خسائر بقيمة 5.034 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى 7 ديسمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 8.89 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أنها يرادات الشركة بلغت 2.587 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى 7 ديسمبر 2023، مقابل 9.152 مليون جنيه منذ يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، قررت حل الشركة ووضعها -تحت التصفية-، لتجاوز خسائرها نصف قيمة حقوق المساهمين.