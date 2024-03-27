الحالة المرورية في شوارع القاهرة الكبرى اليوم (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يرصد تفاصيل الحالة المرورية ‏على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الأربعاء.‏

شارع رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية

وذكر التقرير أن شارع رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية، تقل تدريجيًا حتى منطقة غمرة، وأعلى كوبري ‏‏15 مايو‎، بينما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر ظهرت سيولة مرورية، حتى منطقة الزاوية الحمراء‎.‎

الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية

وأشار التقرير أن محافظة الجيزة، يشهد الطريق الدائري سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات بالقرب من بعض النزلات، ويشهد محور 26 ‏يوليو سيولة مرورية لكن الطريق المتجه للمهندسين ظهرت بعض الكثافات المرورية قبل طلعة الدائري وميدان لبنان وحتى نادي ‏الزمالك‎، بينما شارع فيصل ظهرت كثافات مرورية، تزداد مع ساعات الذروة الصباحية‎.‎

يذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يقوم بمتابعة الحملات التي تم تنفيذها من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي والأحياء والمراكز والمدن من خلال المرور علي مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بمتابعه كافه المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.

مشدداً على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي يتم شنها وتقييم اداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع اي مخالفات في تعريفات الركوب ومستودعات البوتاجاز .

ووجه اللواء أحمد راشد مسئولي كافه مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات " الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصه بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعيه المواطنين بالتعريفات المقررة .

واطلع محافظ الجيزة علي جهود حملات جهاز السرفيس بالطرق العامة والمحاور الرئيسية والتي اسفرت عن ضبط عدداً من المخالفات من قبل بعض السائقين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من خلال جهاز السرفيس .

ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين الخاصه بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.