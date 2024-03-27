ضبط 2340 كجم ألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمطاي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، برئاسة المهندس حامد فخري، بالتنسيق مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبد الحكيم محمد، وشن الحملات التموينية والتفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ بيع السلع الغذائية ومعارض أهلا رمضان .

وتمكنت حملة تموينية مكبرة لإدارة تموين مطاي، برئاسة عبد الحكيم محمد، وتحت إشراف المهندس حامد فخري رئيس المركز ، من ضبط 2340 كيلو آلبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والرقابة التموينية، والطب البيطري، والإداره الصحية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية، وتحقيق شكاوي المواطنين، بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز البلدية بالمركز والقرى ، لضبط الأسعار .

وقال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، إن إداره تموين مطاي تمكنت من ضبط سيارة محملة بـــ 2340 كيلو البان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحضور علي حمدي رئيس مكتب تموين البندر ، مصطفى كامل مفتش اغذية، والدكتور وليد ريدي طبيب بيطري.

وتمكنت إدارة التموين من تحرير2 محضر تمويني للحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية .

وأشار المهندس حامد فخري رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم، وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز، وذلك من خلال تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمحال التجارية، والمجازر الحكومية والمخابز البلدية، ومنافذ بيع السلع الغذائية ، ومعارض أهلا رمضان، وذلك للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات الفنية، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، حفاظا على صحة المواطنين، وضبط الأسواق من خلال مراجعة أسعار بيع المنتجات والسلع الغذائية .