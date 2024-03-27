نجم الزمالك السابق يكشف أزمات المنتخب ويشيد بدور محللي أداء كرواتيا

أنتقد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 4-2، لافتا إلى أن هناك أزمة واضحة في الرقابة الدفاعية (مان تو مان)، وأن المنتخب لم يقدم الأداء المأمول أمام كرواتيا، وهناك مشاكل كثيرة ظهرت في مستوى اللاعبين.



أضاف عبدالملك في تصريحات تلفزيونية: منتخب كرواتيا كان يصل لمرمى منتخب مصر بسهولة، وواجهنا أزمات في الكرات الثابتة.

وتابع: هناك مشاكل كثيرة ظهرت في مستوى اللاعبين، موضحًا أن المباراة لم تكن تستحق إجراء تجارب كثيرة والدفع بلاعبين كثيرين ولدينا أزمة واضحة في الرقابة الدفاعية (مان تو مان).



وواصل: منتخب كرواتيا استغل محللي الأداء بشكل جيد بعد الشوط الاول، ونجح في استغلال ثغرات الدفاع في منتخب مصر خصوصا في الكرات الثابتة، مدافعي مصر لم يتعاملوا جيدًا معها خلال شوطي اللقاء.

الكرات الثابتة

وأشار نجم الزمالك السابق: استقبلنا 4 أهداف بخلاف الكرات التي ضاعت من جانب الضيوف، حسام حسن ينفذ أفكاره الفنية فقط، ورأي الجهاز المعاون استشاري فقط بالنسبة له، ولابد من الاستفادة من البطولة الودية، خصوصا الشكل الفني والطريقة الأصلح لمواجهة أي منافس.



وأضاف: علينا تحديد حجم الخصم و كرواتيا كانت تختلف عن نيوزيلندا، المنتخب الكرواتي لديه تاريخ كبير وحصل على برونزية كأس العالم.



وواصل: المنتخب افتقد بكل تأكيد محمد صلاح، هو نجم كبير ووجوده مهم مع الفراعنة، ولا يجب أن يتم توسيع نقطة الخلاف بينه وبين حسام حسن.

