محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالسنطة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية بمركز ومدينة السنطة لتفقد أعمال الرصف والحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة؛ للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتفقد رحمي، أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار .

وتابع محافظ الغربية، المعدات الهندسية بالحمله الميكانيكية والجراج حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

تنفيذ خطة إخلاء تدريبية للتعامل مع الطوارئ

ووجه المحافظ، بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها، مشيراً إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على اسعار السلع .