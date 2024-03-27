ارتفاع درجة الحرارة ورياح متوسطة في محافظة البحيرة
شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء طقساً غائمًا جزئيًا، وارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة 30 درجة في المراكز الشمالية بالبحيرة القريبة من البحر المتوسط ، وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد وأبو حمص والمحمودية.
بينما بلغت 31 درجة على المراكز الجنوبية للمحافظة مثل وادي النطرون و مركز بدر والنوبارية وكوم حمادة وإيتاي البارود، وبلغت نسبة الرطوبة 22%، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة علي فترات ، ورياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 13إلي 15كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثنا قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة ،أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة.
وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين داخل الميناء عقب صلاة الفجر ، تمهيدا لبدء عملهم في صيد الأسماك من مياه البحر المتوسط ، سواء في رحلات اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة التي تستغرق حوالي اسبوع عبر مراكب الصيد المجهزة .
وفي قرى المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر ، من أجل حصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات مثل البطاطس والبسلة والباذنجان ، أو الفاكهة مثل البرتقال واليوسفي والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة بمدن المحافظة والمحافظات المجاورة .