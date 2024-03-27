استشهاد 3 شبان وإصابة 7 آخرين جراء اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 3 شبان وإصابة 7 آخرين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة "جنين" ومخيمها، والاستعانة بطائرات إسرائيلية مُسيرة في قصف لموقع في حارة الدمج بالمُخيم الواقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الشهداء الثلاثة هم: أيمن يوسف عزوقة (19 عامًا) برصاص في الصدر والبطن، ومحمد ناصر السبتي (19 عامًا) جراء تعرضه للقصف، وحمزة حسام عرعراوي، جراء تعرضه للقصف، وكان أول الشهداء الثلاثة (عزوقة) استشهد عند مُنتصف الليل، برصاص الاحتلال في مدينة جنين، وقد أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، استشهاده مشيرًا إلى أنه وصل إلى المستشفى بسيارات الهلال الأحمر الفلسطيني وقد فارق الحياة، مُتأثرًا بإصابته الخطيرة، ومنعت قوات الاحتلال إسعاف الهلال الأحمر من علاج الشاب أيمن يوسف عزوقه؛ ما أدى لاستشهاده.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، وداهمت عددًا من المنازل في عدة أحياء؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وأصيب خمسة أشخاص برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في بلدة قباطية جنوب جنين بعد مداهمة عدة آليات إسرائيلية لها.

رئيس جنوب إفريقيا يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة

رحب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى يطالب بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة.

وقال رامافوزا - في بيان أوردته وكالة أنباء جنوب إفريقيا الحكومية - "علينا أن نغتنم الفرصة التي يتيحها قرار مجلس الأمن لوضع أساس متين لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات. نحن بحاجة لوقف المذبحة والبدء في السير على طريق السلام".

وأكد أن "جنوب إفريقيا لا تزال تشعر بالقلق لأنه خلال أكثر من خمسة أشهر منذ تصاعد الصراع، فقد الآلاف أرواحهم، بما في ذلك أكثر من 13 ألف طفل"، مضيفا أنه "لذلك من الضروري أن تلتزم الأطراف بقرارات مجلس الأمن".

شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية واقتحام مجمع ناصر الطبي واعتقال كوادر طبية

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".