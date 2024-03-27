الاحتلال يشن سلسلة اعتقالات بالمدن الفلسطينية.. بينهم طفل

استمرارا لجرائم الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، قامت قوات الاحتلال الغاشمة بسلسلة اعتقالات لشباب فلسطيني بعدد من المدن صباح اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر رمضان المبارك.

ووفقا لوكالات الأنباء الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب بهاء نضال جبارين، من قرية دير ابزيع، غرب رام الله، والطفل أشرف زكي المقدادي (16 عاما) من مخيم الأمعري، جنوب مدينة رام الله.

كما اعتقلت ثلاثة مواطنين هم (نعيم حسن مرعي، واسلام اسماعيل مرعي، وعمر عثمان عاصي )، من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بعدم أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

وقامت باعتقال شاب من قرية تل غرب مدينة نابلس، عقب مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المواطنين، من بيت لحم، من بينهم رئيس مجلس قروي الشواورة شرق بيت لحم محمد قدر الدرعاوي (38 عاما)، وطاهر علان، من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، وداهمت منزل حسين كمال طروه، وفتشته، وقامت بفحص كاميرات المراقبة المثبتة على منزله.

وعلى صعيد أخر استشهد شابان، وأصيب سبعة آخرون، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة شبان في مخيم جنين.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر لمراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد الشابين حمزة عرعراوي (27 عاما) من مخيم العين في نابلس، وسبتي بني غرة (19 عاما) من مخيم جنين، نتيجة قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الشبان أمام منزل في حارة الدمج.

وبارتقاء الشابين عرعراوي وغرة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ثلاثة، بعد ارتقاء الشهيد أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما) برصاص الاحتلال في مدينة جنين، إلى 32417 شهيدا.