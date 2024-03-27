المقاولون يتعادل مع أستون فيلا الإنجليزي في بطولة زد الدولية

تعادل فريق المقاولون العرب مواليد 2007 مع فريق أستون فيلا الإنجليزي سلبيا بنتيجة 0 _ 0 في إطار منافسات الجولة الثانية لبطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 عامًا 2024.

وكان فريق المقاولون العرب في مباراته الأولى نجح في الانتصار على فنربخشة التركي بهدفين نظيفين.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2007:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .