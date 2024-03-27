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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يتعادل مع أستون فيلا الإنجليزي في بطولة زد الدولية

المقاولون 2007
المقاولون 2007

تعادل فريق المقاولون العرب مواليد 2007  مع فريق أستون فيلا الإنجليزي سلبيا بنتيجة 0 _ 0 في إطار منافسات الجولة الثانية   لبطولة زد الدولية الودية للناشئين تحت 17 عامًا 2024.

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المقاولون يهزم فنربخشة التركي في بطولة زد الدولية

وكان فريق المقاولون العرب في مباراته الأولى نجح في الانتصار على فنربخشة التركي بهدفين نظيفين.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2007:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن أحمد سعيد ويعاونه المدرب الكابتن رامي سعيد ومدرب حراس المرمى الكابتن سيد جاد ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمد صبري وإداري الفريق الكابتن علاء سعد وأخصائي إصابات الملاعب دكتور فهمي عبد الحميد .

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المقاولون يهزم فنربخشة التركي في بطولة زد الدولية
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