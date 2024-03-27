اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة بالإسماعيلية

تسجل درجة الحرارة اليوم الأربعاء على محافظة الإسماعيلية ارتفاعا ملحوظا في معدلاتها بنحو 6 درجات عن معدلاتها الطبيعية وذلك في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك. وتصل درجات الحرارة اليوم العظمى ٣٢ درجة مئوية والصغرى ٢٠ درجة مئوية.

كما تشير حالة الطقس لوجود أتربة عالقة في الجو طوال ساعات النهار.و من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر كما تكون الرياح معتدلة بسرعة ١٨ كم/ س .

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان عاجل اليوم، من موجة الحر التي تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، موضحة إننا على موعد مع ارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، لتكون ذروة الارتفاع يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مارس.

وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم الأربعاء ضمن قافلتي الشمال والجنوب فيما تنتظم أعمال الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.