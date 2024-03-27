محطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية أولى جولات المهندس إبراهيم فوزى

قام المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بزيارة لمحطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتواصل مع العاملين تشجيعا وتحفيزا لهم والشد من أزرهم لمواصلة العمل الجاد للحفاظ على اسم الشركة، وأيضا لمشاركة العاملين مائدة الإفطار.

وشارك الزيارة المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل حيث كان فى استقبالهما اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات مصر للطيران بالمحطة وعن الخدمات الارضية وائل السباعى مدير الخدمات الارضيةو بهى الدين ر . ق . الوكاله و أحمد حسنى ر .ق . الجودة واستقبل اللواء الملاح المهندس ابراهيم فوزي بمكتبه مؤكدا على التعاون المشترك بين الخدمات الأرضيه ومطار شرم الشيخ للعمل لصالح قطاع الطيران للحفاظ على أسم بلدنا الغالية مصر ، واثنى الملاح فى حديثه مع فوزى على خطة تطوير شركة الخدمات الأرضيه لمحطة شرم الشيخ ورفع كفاءة المعدات وزيادة صلاحيتها، ثم توجه للورش الفنيه وقام بمراجعة خطة الصيانة الدوريه والحالة الفنية للمعدات ومستوى صلاحيتها وكفاءتها وطلب بعض أرقام المعدات لمراجعة صلاحيتها الفنيه وجدول صيانتها .. وعند أذان المغرب توجة فوزى لمشاركة العاملين طعام الإفطار فى سعادة بالغة منهم ، ثم أستمع لطلبات العاملين ومتطلبات المحطة.

وبعد ذلك قام بالمرور على مواقع العمل ومنطقة السيور وقبل إنهاء الجولة قام بتوجيه تقديره للعاملين وطالبهم بالإجتهاد فى العمل والسعى الجاد للحفاظ على أسم شركة الخدمات الأرضية.



