مصر للطيران تنفذ تجربة طوارئ بمطار القاهرة الدولى

تفعيل مراكز استقبال الناجين بمبنى الركاب رقم 2 ومراكز استقبال الأهالى بمبنى «AIRMALL»

فى إطار حرص مصر للطيران على الالتزام بتعليمات السلامة والأمان وتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية بما يتوافق مع الإجراءات والتشريعات الخاصة بالنقل الجوى، قامت مصر للطيران بتنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق داخل مطار القاهرة الجوى بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوى والجهات العاملة بالمطار، حيث قام مركز العمليات الجوية بمصر للطيران بتدريب فريق الأزمات والذى يضم كافة قطاعات الشركة على كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات وفقًا للمعايير الدولية بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة الجوية، جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ومن بينها مركز أزمات سلطة الطيران المدنى وقطاع المراقبة الجوية وإدارة عمليات شركة ميناء القاهرة الجوى.

مجدى إسحاق

وفى هذا الشأن قامت غرفة الأزمات بمركز العمليات الجوية بمصر للطيران بعمل تجربة أزمات تحاكى تعرض إحدى طائرات مصر للطيران لحادث تصادم مع طائرة أخرى أثناء عبورها المدرج بعد هبوطها بمطار القاهرة وذلك بهدف قياس كفاءة مخططات الاستجابة وكيفية التعامل مع الحادث والتأكد من مدى كفاءة البرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين للوقوف على التحديات ونقاط الضعف التى قد تواجه الجهات المشاركة أثناء الاستجابة الطارئة وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية وكفاءة جميع المرافق المزمع استخدامها وقت الأزمة والعمل على تطويرها.

هذا وقد تم تفعيل فريق الأزمات بمهامه المختلفة والمتعددة من خلال غرفة الأزمات بمركز العمليات المتكامل بمصر للطيران.

وفى هذا الصدد تشيد مصر للطيران بالمشاركة الفعالة والتعاون المثمر والدور الذى قامت به شركة ميناء القاهرة الجوى من أجل نجاح التجربة بالإضافة إلى تفعيل مراكز استقبال الناجين بمبنى الركاب رقم 2 ومراكز استقبال الأهالى بمبنى AIRMALL.

بالإضافة إلى الدعم الذى قدمته الجهات الأمنية بالمطار والذى كان له عظيم الأثر فى نجاح.