طريقة عمل سينابون بعين الجمل.. حضريه مثل الجاهز

سينابون من الحلويات التي يعشقها الجميع، وتتميز بنكهة القرفة اللذيذة، بالإضافة لتكلفتها العالية، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بتكلفة أقل.

سينابون

طريقة عمل سينابون رول بعين الجمل

المقادير

- الصوص :

جبن كريمي : 2 قطعة

حليب مكثف محلى : 4 ملاعق كبيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

- عجينة البف باستيري : عبوة (جاهزة)

- دقيق : رشّة (لفرد عجينة البف باستري)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- السكر البني : 3 ملاعق كبيرة

- عين جمل : ربع كوب (مبشور)



- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)



طريقة التحضير

رُشي القليل من الدقيق على السطح المراد العمل عليه.

افردي عجينة البف باستري باستخدام المرق، وقطعي الأطراف بالسكين حتى يتشكل لديك مربع متساوي الأطراف.

ادهني الزبدة المذوبة على العجينة بالكامل.

وزعي السكر البني، والقرفة المطحونة على العجينة.



لُفي عجينة الـ سينابون على الحشوة بالشكل الأسطواني.

قطعي العجينة لقطع متوسطة الحجم، وضعي القطع في قالب الكب كيك، وأدخلي القالب للفرن لمدة 20 دقيقة حتى نضوج الـ سينابون .

لتحضير الصوص للـ سينابون

اخفقي الجبن الكريمي مع الحليب المكثف المحلى والفانيلا في طبق جانبي، ووزعي الصوص وعين الجمل فوق حبات السينامون وقدميها.



فوائد القرفة

مضادات الميكروبات

تستخدم القرفة منذ قرون في العلاجات الطبية التقليدية بسبب خصائصها المضادة للميكروبات، على سبيل المثال ، القرفة فعالة ضد الإشريكية القولونية والسالمونيلا ، وكلاهما يمكن أن يسبب أمراض الجهاز الهضمي.



تحسن صحة الأمعاء

القرفة تغذي البكتيريا النافعة في القناة الهضمية من خلال توفير مصدر للألياف البريبايوتيك ، مصدر الوقود المفضل لهذه الميكروبات المفيدة ، يمكن للقرفة أن تقلل من الانتفاخ وعسر الهضم والغازات.

صحة الفم

لقد وجدت الدراسات أن القرفة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض والرائحة في الفم ، وتساعد على منع رائحة الفم الكريهة ، وتراكم الترسبات ، والتهاب اللثة ، وأمراض اللثة.





تقلل من مستويات الكولسترول

يرتبط ارتفاع الكولسترول بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، ولكن من فوائد القرفة أنها تخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL (الضار) مع زيادة كوليسترول HDL (الكولسترول "الجيد"). يمكن أن تقلل القرفة أيضًا من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

تقلل من الالتهاب

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة والبوليفينول ، لذا فهي تعمل كمضاد فعال للالتهابات في الجسم، نظرًا لأن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطان والسمنة ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض.