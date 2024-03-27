اصنعي السمبوسك باللحم المفروم بطريقة مختلفة ولذيذة

السمبوسك من المقبلات الشهية التي لا يستغنى عنها على سفرة رمضان، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها باللحم المفروم والكزبرة.

السمبوسة

طريقة عمل السمبوسك

المقادير

ورقة السمبوسك (متوفرة جاهزة للبيع في الأسواق)

200 غرام من لحم البقر المفروم

1 بصلة مفرومة

2 فصوص ثوم مهروسة

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ملح وفلفل حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة عمل السمبوسك

سخن مقلاة على نار متوسطة وأضف البصل والثوم وقلّبهم حتى يذبلوا ويصبحوا ذهبيين.

أضف لحم البقر المفروم واستمر في التحريك والقلب حتى ينضج تمامًا.

أضف الكمون والكزبرة المطحونة والملح والفلفل، وقلّب جيدًا لمزج التوابل مع اللحم.

قم بإزالة الخليط من النار واتركه يبرد تمامًا.

قم بوضع كمية صغيرة من خليط اللحم المبرّد في ورقة السمبوسة وقم بطيها بشكل مثلثي حتى تتغلق الحواف وتشكيل السمبوسك.

قم بتسخين زيت القلي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

أضف السمبوسك وقلبها بلطف حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

استخدم مصفاة لتصفية الزيت الزائد وضع السمبوسك على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد.

قدم السمبوسك ساخنًا ويمكن تقديمه مع صلصة السمبوسة أو أي صلصة تفضلها.