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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موجة حارة تضرب البلاد حتى الاثنين المقبل.. والأرصاد تُحذر

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس، موضحة أن البلاد تتأثر بموجة حارة والتي تعد الأولى خلال فصل الربيع، حيث تنشط الرياح على غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، فضًلا عن الاتربة العالقة التي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

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استمرار ارتفاع درجات الحرارة 
وأضافت الهيئة، هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الانحاء حتى الاثنين المقبل، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، فضًلا عن نشاط الرياح على مناطق غرب البلاد.
سقوط للأمطار الخفيفة
وتابعت، هناك سقوط للأمطار الخفيفة غدًا الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، موضحة أننا في فصل الربيع الذي يعد فصل انتقالي بين الشتاء والصيف ينقلنا من برودة الشتاء إلى حرارة الصيف.  

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