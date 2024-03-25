بعثة الإمارات تغادر للسعودية استعدادا لمواجهة اليمن

تغادر بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إلى مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة منتخب اليمن.

ويحل المنتخب الإماراتي ضيفا على نظيره اليمني بعد غد الثلاثاء على استاد الأمير سعود بن جلوي، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثامنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وكأس أمم آسيا 2027 بالمملكة العربية السعودية.

وكان منتخب الإمارات بدأ تحضيراته للمواجهة منذ اليوم التالي لمواجهة الفريقين بالجولة الماضية، التي انتصر فيها المنتخب (الأبيض) 2 / 1.

وسيجري منتخب الإمارات مرانه الأساسي غداً على ملعب المباراة، ويسبق المران عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي بحضور المدرب البرتغالي باولو بينتو وأحد اللاعبين، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتضم بعثة المنتخب الإماراتي 26 لاعباً هم :خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو وزايد العامري.

ويتربع منتخب الإمارات على قمة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في جميع مواجهاته الثلاث الأولى، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب البحرين.