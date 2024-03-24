تهديدات سيبرانية في الإمارات.. نصائح لاكتشاف رسائل البريد الإلكتروني التصيدية

يستخدم المتسللون أنواعًا مختلفة من البرامج الضارة ونقاط الضعف، مما يشكل تهديدات كبيرة للأفراد والشركات في العالم الرقمي اليوم.

نحث سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على توخي الحذر وسط تزايد عمليات الاحتيال والتهديدات السيبرانية في جميع أنحاء البلاد.

تتزايد المخططات الاحتيالية، بدءًا من انتحال صفة شرطة دبي والبنوك المحلية والهيئات الحكومية، لذلك، من الضروري إجراء فحوصات أمنية منتظمة لاكتشاف وتصحيح أي نقاط ضعف في نظامك.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، نبه مجلس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة السكان إلى أن مجرمي الإنترنت يرسلون بانتظام رسائل بريد إلكتروني خادعة لتعريض أمنهم على الإنترنت للخطر.

نصحت السلطات الأشخاص بالبقاء متقدمين خطوة واحدة على أساليب المحتالين المتطورة باستمرار.

وفقا للخبراء، يتم إرسال 3.4 مليار رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها كل يوم؛ رسائل البريد الإلكتروني التصيدية، المتخفية في شكل رسائل مشروعة، تهدد السلامة عبر الإنترنت.