تعيين شايع الزنداني وزيرًا للخارجية اليمنية

عيّن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الدبلوماسي شايع محمد الزنداني وزيرًا للخارجية، خلفًا لرئيس حكومته أحمد عوض بن مبارك، الذي احتفظ بالمنصب بعد تعيينه مطلع فبراير الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً برقم (100) لسنة 2024م، قضى بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين".



ويعد الزنداني دبلوماسياً مخضرماً تقلد عددًا من المناصب آخرها سفيراً لليمن لدى المملكة العربية السعودية منذ أبريل 2017، كما شغل منصب نائب لوزير الخارجية في حكومة ما بعد الوحدة بين شطري اليمن في مايو 1990.

وفي فبراير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مرسوماً بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبد الملك، الذي تم تعيينه بمرسوم آخر مستشاراً لرئيس مجلس القيادة.