يعرضك للإدمان.. أضرار الإسراف في هذا المشروب تهدد حياتك

بعد قضاء ساعات الصيام، يحتاج الكثير لتناول كوب من القهوة أو أكثر، لزيادة التركيز والتخلص من الصداع، ولكن إذا لم تأخذ في عين الاعتبار الكمية المصرح بها في اليوم قد تؤثر بالسلب على صحتك، لذا نقدم لك أضرار الإسراف في القهوة.



أضرار الإسراف في القهوة

القلق والتوتر

يُمكن أن تُسبب القهوة الشعور بالقلق والتوتر، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

ارتفاع ضغط الدم

يُمكن للقهوة أن تُسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

اضطرابات الجهاز الهضمي

يُمكن للقهوة أن تُسبب حرقة المعدة، وعسر الهضم، والإسهال لدى بعض الأشخاص.

الإدمان

يُمكن أن يُصبح الشخص مدمنًا على الكافيين الموجود في القهوة، مما قد يُسبب أعراضًا انسحابية عند التوقف عن شربها.

اضطرابات النوم

يُمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يُعيق عملية النوم، خاصةً عند شربها في وقت متأخر من اليوم.