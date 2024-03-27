الأربعاء 27 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

يعرضك للإدمان.. أضرار الإسراف في هذا المشروب تهدد حياتك

بوابة الوفد الإلكترونية

بعد قضاء ساعات الصيام، يحتاج الكثير لتناول كوب من القهوة أو أكثر، لزيادة التركيز والتخلص من الصداع، ولكن إذا لم تأخذ في عين الاعتبار الكمية المصرح بها في اليوم قد تؤثر بالسلب على صحتك، لذا نقدم لك أضرار الإسراف في القهوة.

 


أضرار الإسراف في القهوة

القلق والتوتر

يُمكن أن تُسبب القهوة الشعور بالقلق والتوتر، خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الكافيين.

ارتفاع ضغط الدم
يُمكن للقهوة أن تُسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

 

txt

حلوى للعزائم| طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بالكريمة

اضطرابات الجهاز الهضمي
يُمكن للقهوة أن تُسبب حرقة المعدة، وعسر الهضم، والإسهال لدى بعض الأشخاص.

الإدمان
يُمكن أن يُصبح الشخص مدمنًا على الكافيين الموجود في القهوة، مما قد يُسبب أعراضًا انسحابية عند التوقف عن شربها.

اضطرابات النوم
يُمكن للكافيين الموجود في القهوة أن يُعيق عملية النوم، خاصةً عند شربها في وقت متأخر من اليوم.

 

txt

تؤثر على القلب.. أضرار تناول القهوة في شهر رمضان

مواد متعلقة

البسلة.. يستخدمها المطاعم في غش مكسرات ثمينة| أسرار خلف الكواليس

فستان جذاب وتاتو جريء.. غادة عبد الرازق تهوس جمهورها من كواليس "صيد العقارب"

ياسمين صبري تتألق بالكاجوال ومكياج ناعم عبر إنستجرام

على طريقة فطوطة.. فيفي عبده تظهر ببدلة خضراء واسعة في أحدث ظهور

علي غير عادتها.. داليا مصطفى تتألق بميني جيب في أحدث ظهور (صور)

مفيد للبشرة ويعالج الأنيميا.. طريقة تحضير عصير الكرفس بالبقدونس

رد فعل إلهام شاهين على حلق شعر ابنة شقيقتها في إمبراطورية ميم| بكيت معاها وعليها

محمد رمضان يتألق بالكاجوال عبر إنستجرام| حقيقة الجزء الثاني من جعفر العمدة
الجريدة الورقية