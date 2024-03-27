انتخابات جنوب إفريقيا 2024.. ما هو موعد الاقتراع وفرص حزب المؤتمر الوطني؟

تتجه جنوب أفريقيا، إلى انتخابات عامة في أواخر مايو، حيث تشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم قد يحصل على أقل من 50٪ من الأصوات لأول مرة منذ 30 عاما.

وأدت الانتقادات المتزايدة للحزب الذي قاد الكفاح ضد الفصل العنصري في عهد الراحل نيلسون مانديلا إلى تقليص دعمه مما زاد من احتمال تشكيل حكومة ائتلافية.

ما هو موعد انتخابات جنوب أفريقيا؟

وفي 29 أيار/مايو، أتيحت الفرصة لما يقرب من 28 مليون ناخب مسجل في جنوب أفريقيا لانتخاب ممثلين في البرلمانات الوطنية وبرلمانات المقاطعات.

وستكون هذه سابع انتخابات عامة ديمقراطية في البلاد.

وقد حدثت كل خمس سنوات منذ عام 1994، عندما انتهى حكم الأقلية البيضاء ووصل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة.

ما هو على المحك بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وما هي سياساته؟

ويتعرض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يقوده الآن الرئيس سيريل رامافوسا، لضغوط متزايدة.

وقد أدت البطالة المرتفعة بعناد ، والتي بلغت 32٪ العام الماضي ، والتفاوتات الاقتصادية المستمرة ، ومزاعم الفساد ، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى انخفاض شعبيتها.

كما أدت المستويات المرتفعة من جرائم العنف - في المتوسط 130 حالة اغتصاب و 80 جريمة قتل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 - إلى إضعاف الثقة في السلطات.

لكن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يقول إنه يعمل على حل هذه المشاكل.

وهي تحث الناس على عدم التخلي عن المكاسب التي تحققت منذ نهاية الفصل العنصري. ويقول الحزب إن مستويات الفقر انخفضت، وتعيش نسبة أكبر من مواطني جنوب أفريقيا في منازل لائقة، وأن فرص الحصول على الرعاية الصحية قد تحسنت.

ووعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بخلق ملايين الوظائف الإضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص وإنهاء الفساد.

ما الذي تقدمه أحزاب المعارضة DA و EFF؟

ويقول التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي إن "البلاد في أزمة".

فهي تريد تحرير الاقتصاد، بما في ذلك التحرك نحو مزيد من الخصخصة.

وتعهدت بخلق مليوني وظيفة جديدة وإنهاء انقطاع التيار الكهربائي و"خفض معدل جرائم العنف إلى النصف".

ولمعالجة البطالة وعدم المساواة، لدى مقاتلي الحرية الاقتصادية (EFF) - ثالث أكبر حزب في البرلمان - حلول اقتصادية جذرية.

يجادل الحزب بأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لم يعالج الاختلالات الاقتصادية العنصرية للفصل العنصري. وهي تخطط لإعادة توزيع الأراضي على الأقل ثراء.

وتريد مؤسسة الحدود الإلكترونية أيضا تأميم المناجم والبنوك وأجزاء رئيسية أخرى من الاقتصاد، بحجة أن ثروة البلاد ستستخدم بعد ذلك لصالح غالبية السكان.

ماذا عن جاكوب زوما وحزب الكنيست؟

ألقى الرئيس السابق الساخط جاكوب زوما - الذي أطاح به رامافوسا وسط مزاعم فساد ينفيها وسجن لاحقا لتحديه أمرا قضائيا - بثقله السياسي الكبير وراء منافس جديد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

ويضيف حزب "أومخونتو وي سيزوي"، الذي أخذ اسمه من الجناح المسلح السابق لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي، مزيدا من عدم القدرة على التنبؤ بالسباق. ويمكن أن يكون لها عرض قوي في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأس زوما.

وتعهد في بيان مقتضب بتحويل جنوب أفريقيا، بما في ذلك هدف خلق خمسة ملايين وظيفة.

من يمكن أن يكون رئيس جنوب أفريقيا القادم؟

لا يصوت سكان جنوب إفريقيا لرئيس.

وبدلا من ذلك، ينتخبون 400 عضو في الجمعية الوطنية، الذين يصوتون لرئيس جديد للدولة في غضون 30 يوما من الانتخابات العامة.

ونتيجة لذلك، لا يوجد مرشحون للرئاسة على هذا النحو، ولكن كل زعيم حزب يتصدر حملته الوطنية وستظهر صورته على ورقة الاقتراع.

سيبرز كل من رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي رامافوزا وجون ستينهويزن من DA وجوليوس ماليما من EFF بشكل بارز.

ومن المتوقع أن يصبح زعيم أي حزب يمكنه حشد الأغلبية في الجمعية الوطنية بعد الانتخابات الرئيس المقبل.

كيف تجري الانتخابات؟

ترتبط نسبة المقاعد التي يتم تخصيصها للأحزاب في الجمعية الوطنية المكونة من 400 عضو ارتباطا مباشرا بحصتها من الأصوات.

في عام 2024 ، سيتم تضمين المرشحين المستقلين لأول مرة.

هذا يعني أن مواطني جنوب إفريقيا سيدلون بثلاثة أصوات:

البرلمان الوطني: واحد ل 200 مقعد مع الأحزاب السياسية فقط المذكورة في الاقتراع البرلمان الوطني: واحد للمقاعد ال 200 المتبقية مع ورقة اقتراع مختلفة لكل مقاطعة من المقاطعات التسع، مع إدراج الأحزاب في تلك المنطقة والمرشحين المستقلين مجلس المحافظة: واحد للمرشحين المستقلين أو الأحزاب في الهيئة التشريعية الإقليمية.

كيف سيتم تشكيل ائتلاف في جنوب أفريقيا؟

لا ينص الدستور على كيفية تشكيل ائتلاف.

ولكن على افتراض أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لا يزال أكبر حزب، فإن التجمعات الأصغر يمكن أن توافق بشكل غير رسمي على دعم حكومة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أساس التصويت بالتصويت مقابل بعض التنازلات.

على الطرف الآخر من الاحتمالات، يمكن لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الدخول في ائتلاف رسمي مع بعض الأحزاب، بما في ذلك اتفاق مكتوب يحدد الخطط التشريعية وتوزيع المناصب الوزارية.

وسيواجه أي طرف آخر نفس الخيارات.

ولكن هناك أيضا إمكانية لتشكيل ائتلاف معارض.

في صفقة ما قبل الانتخابات ، وقعت مجموعة من الأحزاب - بقيادة DA - على ما يسمى ميثاق التعددية الحزبية لجنوب إفريقيا إذا حصلوا معا على أكثر من 50٪ من المقاعد ، فقد وافقوا بالفعل على تشكيل ائتلاف لا يشمل الاتفاق EFF.