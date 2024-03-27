قبل نقله إلى القاهرة.. آخر تفاصيل الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

أصدر المستشفى الذى كان يعالج به أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر بالإسكندرية، بيانا رسميا عن التطورات النهائية لحالة اللاعب.

ونشرت المستشفى بيانا رسميا جاء فيه: تكليلا لمجهودات الطواقم الطبية في بالمستشفى تم نقل اللاعب أحمد رفعت اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1 صباحا إلى القاهرة، بناء على رغبة أسرة اللاعب، وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام، وفصل جهاز الغسيل الكلوى الممتد، واستعادة الوعى بشكل كامل وطبيعي واستقرار كافة العلامات الحيوية للحالة، وذلك بتنسيق من إدارة نادى فيوتشر والطاقم الطبى المسئول عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى".

وكان أحمد رفعت، صانع ألعاب مودرن فيوتشر قد سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، مغشياً عليه دون أى تدخلات، وهو ما أثار حالة من الرعب بين زملائه.

وفور سقوطه على أرض الملعب هرعت الأجهزة الطبية إلى اللاعب لإعادته إلى الوعى لكن دون جدوى بسبب توقف عضلة القلب، وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية الذى كان يشهد اللقاء، وبعد محاولات مكثفة من الأطباء بدأ اللاعب احمد رفعت فى استعادة وعيه بشكل تدريجى، بعدما توقف قلبه لفترة وصلت إلى ساعة ونصف تقريباً.