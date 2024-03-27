عمر شلباية: التأمين ليس جزءًا ترفيهيًا بل ضرورة حتمية

أكد عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، أن المنتج التأميني لم يعد مجرد جزء ترفيهي، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وأشار شلباية إلى أن الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد، بدءًا من تفشي جائحة كوفيد 19 وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وغزة الفلسطينية، والتحديات الاقتصادية، قد أثبتت بوضوح الضرورة المُلحة للتأمين وأهميته في حماية الممتلكات والحياة.

وفيما يتعلق بتأثير الوضع الاقتصادي على خروج بعض العملاء، أكد شلباية أن عدد عملاء الشركة قد ارتفع بشكل ملحوظ ووصل إلى 2.2 مليون عميل، مشيرًا إلى أن العملاء يتجهون نحو التأمين كوسيلة لتأمين مستقبلهم وحماية أصولهم في وجه التحديات المختلفة.

وختم شلباية حديثه بالتأكيد على توفير شركة أكسا مصر لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية للأفراد والشركات، تشمل التأمين على الحياة والإنقاذ، وحماية الممتلكات، والصحة، والسيارات للأفراد، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي، والحياة، والملكية والسببية للشركات.