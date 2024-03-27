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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: هدف كرواتيا الثاني أمام مصر لا يسكن شباك فريق مدارس

كرواتيا ومصر
كرواتيا ومصر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هدف كرواتيا الثاني في شباك الفراعنة، بالمباراة الودية التي جمعتهما لا يسكن شباك فريق مدارس.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هدف كرواتيا الثاني لا يدخل في فريق مدارس، الهدف الأول له مبرراته وقد يحدث، وأين دور اللاعبين الكبار في الفريق".
وأضاف: "المدرب عليه أن يُحفظ التمركزات للاعبي الفريق، وأعرف أن حسام حسن من المدربين الذين يهتمون بالتمركزات الدفاعية والهجومية، ولكن نحن نتحدث عن لاعبين دوليين".
وتابع: "لاعبو منتخب مصر لم يتعلموا أساسيات كرة القدم، وهذا ظهر في الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا.. التمركز في الهدف الثاني لكرواتيا كان مهزلة".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "من السهل تحميل حسام حسن مسئولية الهزيمة، ولكن 5 لاعبين دوليين لا يتمركزون بشكل صحيح في كرة ثابتة، هل المدرب يتحمل ذلك؟".

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