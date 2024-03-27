أحمد موسى معلقًا على انهيار جسر فرانسيس: حركة التجارة ستتأثر كثيرًا (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على انهيار جسر فرانسيس بولاية ميريلاند الأمريكية، قائلا: “كيف دخل ربان السفينة واصطدم بجسم الجسر رغم وجود خرائط ولوحات إرشادية؟”.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، إن جسر فرانسيس من الجسور الاستراتيجية المعلقة في العالم، والذي يعبر عليه نحو 11 مليون سيارة، انهار بغرابة شديدة، حال دخول سفينة حاويات كبرى تحمل علم سنغافورة.

جو بايدن أكد إعادة بناء الجسر على نفقة الحكومة الفيدرالية

وأضاف أحمد موسى أن جو بايدن أكد إعادة بناء الجسر على نفقة الحكومة الفيدرالية، مشير إلى أن حركة التجارة ستتأثر كثيرا بعد الحادث، لافتا إلى وجود وفيات بسبب الواقعة.

وأكد أن هناك حملة انتقادات على تصريحات جو بايدن، بأنه مر على الجسر عدة مرات بالقطار، خاصة أن الجسر لا يحمل أي خط سكة حديد.

كشفت وكالات دولية عن انهيار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".

وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".

وأكدت الشبكة أن حركة المرور متوقفة في الاتجاهين.

وأضافت إذاعة "دابليو. توب" الأمريكية، أن "جزءا من الجسر انهار ثم اشتعلت فيه النيران ثم غرق، ما أدى إلى سقوط مركبات عدة في نهر باتابسكو".

كذلك شوهد، من خلال لقطات الفيديو، وقوع انفجار على متن سفينة الحاويات جراء الاصطدام، ومع ذلك لم يعرف ما إذا كانت هناك إصابات بين أفراد طاقمها، بحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

و أكد خفر السواحل الأميركي وهيئة النقل في ميريلاند وقوع الحادث، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث حتى الآن.

وتظهر لقطات الفيديو للحادثة، لحظة اصطدام سفينة الحاويات بإحدى دعائم الجزء الأوسط من الجسر، مما أدى إلى انهياره في النهر.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا في أسباب وملابسات هذا الحادث الكارثي الذي أثار هلعاً ودهشة العديد من الشهود.

إغلاق جميع الممرات

وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".

وقال قسم إطفاء بالتيمور إن انهيار الجسر أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، مشيرا إلى أن البحث جار عن 7 أشخاص، على الأقل، سقطوا في النهر.

يشار إلى أن سفينة الحاويات هي "دالي"، وترفع العلم السنغافوري، ويمكن رؤيتها على مواقع تتبع السفن الموضوعة ثابتة تحت الجسر بعد الحادث.

وكانت عدة قوارب تحمل علامة سفن البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل تحيط بالسفينة في حوالي الساعة الثالثة صباحًا بحسب التوقيت الشرقي للولاية.

ويعبر الجسر الذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر، وهو جزء من الطريق السريع آي-695، نهر باتابسكو في ميناء بالتيمور.

وتم بناء الجسر الرئيسي في عام 1977، ويبلغ طوله 366 مترا، وهو ثالث أطول امتداد لأي دعامة مستمرة في العالم.