عاجل| انهيار جسر في ولاية ميريلاند الأمريكية

كشفت وكالات دولية عن انهيار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".

وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدامه بسفينة شحن".

وأكدت الشبكة أن حركة المرور متوقفة في الاتجاهين.

وأضافت إذاعة "دابليو. توب" الأمريكية، أن "جزءا من الجسر انهار ثم اشتعلت فيه النيران ثم غرق، ما أدى إلى سقوط مركبات عدة في نهر باتابسكو".

كذلك شوهد، من خلال لقطات الفيديو، وقوع انفجار على متن سفينة الحاويات جراء الاصطدام، ومع ذلك لم يعرف ما إذا كانت هناك إصابات بين أفراد طاقمها، بحسب ما أفادت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وقد أكد خفر السواحل الأميركي وهيئة النقل في ميريلاند وقوع الحادث، لكنهم لم يقدموا مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث حتى الآن.

وتظهر لقطات الفيديو للحادثة، لحظة اصطدام سفينة الحاويات بإحدى دعائم الجزء الأوسط من الجسر، مما أدى إلى انهياره في النهر.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا في أسباب وملابسات هذا الحادث الكارثي الذي أثار هلعاً ودهشة العديد من الشهود.

إغلاق جميع الممرات

وكتبت هيئة النقل بولاية ماريلاند في منشور على إكس "أُغلقت جميع الممرات في كلا الاتجاهين بسبب واقعة بجسر كي. وجاري إعادة توجيه حركة المرور".

وقال قسم إطفاء بالتيمور إن انهيار الجسر أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص، مشيرا إلى أن البحث جار عن 7 أشخاص، على الأقل، سقطوا في النهر.

يشار إلى أن سفينة الحاويات هي "دالي"، وترفع العلم السنغافوري، ويمكن رؤيتها على مواقع تتبع السفن الموضوعة ثابتة تحت الجسر بعد الحادث.

وكانت عدة قوارب تحمل علامة سفن البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل تحيط بالسفينة في حوالي الساعة الثالثة صباحًا بحسب التوقيت الشرقي للولاية.

ويعبر الجسر الذي يبلغ طوله 2.5 كيلومتر، وهو جزء من الطريق السريع آي-695، نهر باتابسكو في ميناء بالتيمور.

وتم بناء الجسر الرئيسي في عام 1977، ويبلغ طوله 366 مترا، وهو ثالث أطول امتداد لأي دعامة مستمرة في العالم.