تعليم قنا تعلن نتيجة مسابقة مدارس بلا تدخين على مستوى المديرية

أعلن توجيه عام التربية الاجتماعية بقنا، نتيجة مسابقة ( مدارس بلا تدخين ) على مستوى المديرية، والتي نظمها التوجيه العام تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وبإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، و أعدها كلا من أحلام محمود السيد موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الأول للتربية الإجتماعية بالمديرية.

وجاءت النتيجة المرحلة الابتدائية بإعلان فوز مدرسة نجع البكري الابتدائية بقفط مركز أول، و أبوبكر الصديق بقنا مركز ثان، و حاجر الجبل بهو نجع حمادي مركز ثالث. وفازت مدارس التحرير الإعدادية بقنا، والسادات بفرشوط، و اللغات بالألومنيوم بالمراكز الأول، والثاني، والثالث على الترتيب.

بينما فازت مدارس قفط الثانوية المشتركة بالمركز الأول، و نجع حمادي الثانوية بنات المركز الثاني، و دشنا الصناعية بنات بالمركز الثالث لمنافسات المرحلة الثانوية.

وعلى صعيدا اخر كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أثنى عشر طالبا من حفظة القرآن الكريم بمدرسة ابو بكر الصديق الثانوية بنين بقنا ، في الاحتفالية التي نظمتها المدرسة بحضور المستشار عمر صلاح مدير النيابة الإدارية و رئيس مجلس أمناء المدرسة و مصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية و وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية و أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والأستاذ محمد ماهر وكيل إدارة قنا التعليمية ولفيف من قيادات المديرية وإدارة قنا التعليمية وأعضاء مجلس أمناء المدرسة وأسر الطلاب وهيئة التدريس بالمدرسة .

استهلت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلا الطالب محمد جابر ما تيسر من آيات الذكر الحكيم ، أعقبه كلمة الترحيب من الأستاذة نور الهدى احمد مدير إدارة المدرسة ثم قصائد للطالبان طارق ممدوح واحمد شعبان ومجموعة من الابتهالات الدينية بمناسبة الشهر الفضيل .

أشاد الدكتور محمد السيد في كلمته بروح الالفة والوئام السائدة بين إدارة المدرسة وهيئة التدريس وكذا التعاون والعطاء الممنوح من مجلس أمناء المدرسة ، واشار أن ذلك يثري العملية التعليمية بالمدرسة ويزيد من فعالياتها ومخرجها في طالب متميز علماً وخلقا .

ويحقق الارتقاء بالعملية التعليمية ويسهم في التغلب على المشكلات والمعوقات التى قد تفرضها بالتعاون بين الأمناء الآباء والمعلمين.

بالإضافة إلى تعظيم دور المدرسة في خدمة البيئة والمجتمع المحلى والتغلب على مشاكلها وتحقيق طموحاتها .

في ختام الأمسية الرمضانية التي قدمها الأستاذ خالد السيد كبير الاخصائيين بالمدرسة كرم الوكيل والمنصة الأستاذة نور الهدى لاختيارها الأم المثالية على مستوى المدرسة ، وكذلك اسماء الدوشي الرائد المثالي بالمدرسة والإدارة ، كما كرمت المنصة أعضاء مجلس الأمناء و المتميزين من الطلاب.