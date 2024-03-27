وزير الاتصالات: نستهدف الوصول إلى 9 مليار دولار صادرات رقمية بنهاية 2026

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صادرات مصر في قطاع التعهيد بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2023 ونستهدف للوصول إلى 9 مليار دولار بنهاية 2026.

أوضح طلعت خلال لقاء صحفي، الأربعاء،

أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأكثر إسهاما في التصدير والحصول على الدولار مثل قناة السويس وقطاع السياحة.

أشار إلى أن الوزارة تولي محور التصنيع الإلكتروني اهتماماً بالغا، لافتاً إلى تصنيع سامسونج وفيفو في مصر.

أكد طلعت أن الصناعة الإلكترونية مهمة جدا ولكن الهدف هو القيمة المضافة التي لا تقل عن 40%، مشيراً إلى تشجيع الشركات الأجنبية والمحلية.