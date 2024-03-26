منتخب كرواتيا يضيف ثالث الأهداف في شباك منتخب مصر

عزز منتخب كرواتيا تقدمه امام منتخب مصر بإضافة الهدف الثالث لتصبح النتيجة 3-1 في مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

وسجل اندريه كراماريتش البديل الهدف الثالث لكرواتيا في الدقيقة 77 من ضربة رأس متقنة سكنت شباك الحارس محمد أبوجبل.

تشكيل كرواتيا أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: نيديجكو لابروفيتش

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول، دوماجوف فيدا

خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: برونو بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، ماركو بياتسا