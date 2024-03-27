حيلة ذكية لتمييز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة

حذرت دراسة أميركية من وجود كمية ليست بقليلة من الشوكولاتة الزائفة في الأسواق، مشيرة إلى أن بعض المنتجين يغيرون وصفة الشوكولاتة التقليدية لتقليل تكلفة الإنتاج.

كيف نميز الشوكولاتة الحقيقية عن المزيفة

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين البريطاني، أشار باحثو الدراسة إلى أن هناك طريقة بسيطة تساعدنا على تمييز الشوكولاتة الحقيقية عن الزائفة، وقبل كل شيء يجب أن نتعرف على مكونات الشوكولاتة ونركز على نقطتين "الكاكاو المبشور" و"زيت الكاكاو".

أكد باحثو الدراسة على إن عدم وجود هذين المكونين، فإن المنتج ليس شوكولاتة بل "قطعة حلوى"، موصيين بضرورة عدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، أي أن وجود أي منهما يعني أن هذه ليست شوكولاتة، ولذلك يكون سعرها منخفضا.

في الوقت نفسه، أكد باحثو الدراسة أن الشوكولاتة المرة الداكنة تعتبر الأكثر فائدة، وتأتي في المرتبة الثانية، في حين تأتي شوكولاتة الحليب في المرتبة الأخيرة وهي حلوة المذاق وأكثر شعبية.

جدير بالذكر أن الشوكولاتة تحتوي على الكاكاو الذي يوفر العديد من الفوائد الصحّية، ويُعدّ تناوله بشكله الخام صحيّاً أكثر من الشوكولاتة المُصنّعة، إلّا أنّ الكثير من الأشخاص قد لا يتحملون مذاقه المرّ، وقد يُفضلون تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الكاكاو؛ لأنّها تُعدّ صحيّةً أكثر من شوكولاتة الحليب.

ويمكن لتناول الشوكولاتة بكمياتٍ معتدلةٍ أن يفيد القلب؛ وذلك بسبب احتوائها على مضادّات الأكسدة التي ذُكرت سابقاً، فقد تُساعد هذه المركبات خلايا الجسم على مقاومة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة الناتجة عن عمليّات الجسم الحيويّة؛ كالتنفس، والملوثات البيئيّة كدخان السجائر، فقد تُسبّب الجذور الحرّة تكوين اللويحات، على جدران الشرايين، والناجمة عن تأكسد الكوليسترول الضار المعروف بـ LDL.

وعلى الرغم من احتواء النوع الدّاكن من الشوكولاتة على كميةٍ معتدلةٍ من الدّهون المشبعة، والتي يمكن أن تؤثر سلباً في مستويات الدهون في الدم، إلاّ أنّ فوائد المركبات المضادّة للأكسدة للقلب يفوق تأثير الدهون المشبعة، ومع ذلك يُنصح بتناول الشوكولاتة باعتدالٍ، وضمن نظامٍ غذائيٍّ صحيٍّ يعتمد على تناول المصادر النباتيّة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزنٍ صحي؛ للحصول على فوائد صحيةٍ أكبر.