الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع حماصة لتدعيم صفوف فريق اليد

أبو الفتوح أحمد «حماصة»
أبو الفتوح أحمد «حماصة»

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلى عن التعاقد مع أبو الفتوح أحمد «حماصة»، للانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» خلال بطولتي كأس السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس.

إقرأ أيضًا..

txt

لاعبة سيدات يد الأهلي: الثنائية المحلية تتويج لجهد الجميع

وأوضح أن النادي أنهى كافة إجراءات التعاقد مع حماصة قادمًا من نادي البنك الأهلي، لتدعيم الفريق خلال البطولتين.

وأشار العوضي إلى أن حماصة لاعب مميز وصاحب خبرات كبيرة، وسبق له المشاركة مع الفريق في العديد من البطولات، وأن التعاقد معه جاء بناء على الرؤية الفنية للإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق عقب توقف مباريات الدوري، حيث يطير فريق اليد إلى الجزائر للمشاركة في البطولتين بداية من يوم 12 أبريل القادم.

مواد متعلقة

بيتسو موسيماني مدربا لفريق أبها السعودي,,رسميا

الأهلي يضم محمد هيثم مهاجم زد

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع النيجيري فيبو أكيم

ثنائي مانشيستر يونايتد في طريقه إلى النصر السعودي

صفقة سوبر على اعتاب الدوري السعودي

موقف توتنهام من رحيل إيميرسون لـ النصر السعودي

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع إيميرسون

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات
الجريدة الورقية