فوائد بذور الكتان في التخلص من السمنة

بذور الكتان من البذور الصحية التي تحتوي على أهم العناصر الغذائية التي تفيد القلب، فهي قادرة على الحد من الإصابة بأمراض القلب والشرايين؛ لأنها غنية بالأوميجا 3 والأحماض الدهنية والألياف المفيدة التي تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل ضغط الدم وتخفيض نسبة الكوليسترول السيء في الجسم.

فوائد بذور الكتان

وتعتبر بذور الكتان أغنى مصدر نباتي بحمض الألفا لينولينيك الدهني، ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، نستعرض فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لبذور الكتان.

مضادة للالتهابات

تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تكافح التهابات الجسم وتمنع الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تساعد في الوقاية من الأمراض الالتهابية.

يحمي صحة الأمعاء

تعزز بذور الكتان صحة الأمعاء ، لأنها غنية بالألياف الغذائية.

تقي من الاصابة بداء السكري

يرجع ذلك بسبب احتوائها على الألياف والدهون الصحية، لذا فتناولها بشكل منتظم، يعالج حساسية الأنسولين.

تقي من السرطان

بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة، قد تمنع بذور الكتان نمو الأورام في الجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالسرطان المرتبط بالهرمونات واختلال توازنها.

جدير بالذكر أن بذور الكتان من الأطعمة الفائقة القيمة الغذائية والمعروفة بمحتواها العالي من العناصر الغذائية وفوائدها الصحية المذهلة، فهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والقشور وتساعد على تحسين الهضم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان.

كما يمكن أن تساعد في تسريع عملية فقدان الوزن، فالعديد من مراقبي الوزن الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات يضيفون بذور الكتان إلى نظامهم الغذائي لتسريع عملية التمثيل الغذائي، ولكن لتحقيق أقصى فائدة من هذه البذور عليك أن تستهلكها بالطريقة الصحيحة.

ولا توجد طريقة محددة لاستخدام بذور الكتان لتقليل الوزن، إلا أنه يمكن تناولها كمشروبٍ، إذ يُشير البعض إلى أنَّه قد يعزز جهاز المناعة، ويساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يحسّن من عملية الهضم، ويحضّر المشروب بإضافة الماء الساخن بمقدار 177.4 مليلتراً إلى 236.5 مليلتراً إلى ملعقةٍ صغيرة من بذور الكتان المطحونة، ويمكن إضافة شرائح الليمون له، كما يمكن استخدام بذور الكتان على شكل مكمّلات غذائية تحتوي على الزيت المستخرج منها.