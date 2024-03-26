تتعدد الطرق التي يمكن من خلالها الاستمتاع بتناول بذور الشيا، حيث يكمنك تناولها بشكلها النيء كما هي، أو نقعها وشربها مع العصائر الطبيعية، أو إضافتها إلى وجبة الشوفان أو حبوب الإفطار أو اللبن أو السلطة، أو إضافتها إلى المخبوزات المختلفة، مثل الكيك.

فوائد بذور الشيا

والشيا من أهم البذور التي تفيد الجسم، حيث تعزز صحته وعمل وظائفه الاساسية عند يمكن الإستعانة بها كبديل طبيعي للأدوية في علاج الكثير من الأمراض التي تتعلق بالقلب والجلد وغيرها.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، نستعرض إليكم أهم فوائد بذور الشيا..

أمراض القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب، فهو يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

الحفاظ على صحة الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الشيا على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

وهناك عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند استهلاك بذور الشيا، أبرزها:

نقعها في الماء لمدة تتراوح بين 5 - 10 دقائق قبل تناولها، لتجنب خطر الاختناق.

البدء بتناول كميات قليلة منها، مع زيادة الكمية تدريجيًا، مع الإكثار من شرب الماء.

ضرورة عدم تجاوز الكمية اليومية الموصى بها من بذور الشيا، والتي تتراوح بين 1 - 3 ملاعق كبيرة.

في حال الشعور بأي عرض جديد بعد تناولها، يجب التوقف عن تناول البذور والتوجه إلى الطوارئ.

فوائد تناول بذور الشيا على الريق

جدير بالذكر أن بذور الشيا تتمتع بمذاق معتدل، وتضيف نكهة جيدة لأي طعام أو شراب تضاف إليه، وعند إضافتها للسائل، فإنها تنتفخ وتشكل طبقة هلامية يسهل بلعها وهضمها، لذا فإنه يمكنك إضافتها مباشرة إلى المنتجات المحتوية على السائل، مثل: الزبادي أو العصير، كما يمكنك تناولها عن طريق صنع جل الشيا عن طريق إضافة ثلث كوب من الشيا إلى كوبين من الماء الدافئ، ويمكنك أيضًا طحن بذور الشيا وتناولها.