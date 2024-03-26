أهلي 2007 يفوز على فنربخشة ويتأهل لربع نهائي بطولة زد الدولية

تأهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2007 الأهلى لربع نهائي بطولة «زد» الدولية الودية للناشئين، بعدما فاز على فنربخشة التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة.

إقرأ أيضًا..

نجح الأهلي في فرض سيطرته مبكرًا على أحداث اللقاء، وسجل هدف الفوز عن طريق ياسين عاطف في الدقيقة 11، بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر

الدفاع: إياد مدحت - زياد وائل - محمد عاطف - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - يوسف عبد القوي - ياسين عاطف - حازم عاشور.

الهجوم: مصطفى بهجت

وشارك أحمد الشيخ بدلًا من يوسف عبد القوي، ومحمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت، ومحمد السيد بدلًا من محمد عاطف، وعصام أحمد بدلًا من حازم عاشور.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر المجموعة، من الفوز في مباراتين على حساب أستون فيلا الإنجليزي وفنربخشة التركي بهدف واحد في كل مباراة، ويسعى لحسم الصدارة عندما يواجه المقاولون العرب غدًا في ختام مرحلة المجموعات، والذي يمتلك 4 نقاط من فوز وتعادل ويحتل المركز الثاني، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثالث بنقطة واحدة ويتذيل فنربخشة ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة أندية أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.

يذكر أن فريق «أهلي 2006» نجح بالتتويج بالبطولة في العام الماضي، على حساب فينورد الهولندي، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.