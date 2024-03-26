Microsoft تقدم المزيد من ذكاء Copilot إلى Teams

تواصل Microsoft مهمتها المتمثلة في إدخال الذكاء الاصطناعي في المزيد من منتجاتها وميزاتها. لسبب واحد، سيأتي Copilot إلى المزيد من أجزاء Teams في الأشهر المقبلة، بما في ذلك دردشة الاجتماع ومربع إنشاء الدردشة.

سيتمكن الذكاء الاصطناعي قريبًا من تقديم رؤى ومعلومات من دردشة الاجتماع والنص، لذلك إذا كان هناك شيء مكتوب أو منطوق، فسيتمكن برنامج Copilot من الاستفادة منه. تقول Microsoft أنه عند فتح برنامج Copilot في دردشة اجتماع، سيكون لديك "عرض أكثر شمولاً وشمولاً" لما ناقشته أنت والمتعاونون معك.

بقدر ما يتعلق الأمر بإحضار Copilot إلى مربع إنشاء الرسالة، يمكن أن يساعدك الذكاء الاصطناعي الآن في إعادة كتابة مسودة رسالة بناءً على مطالبة مخصصة. لذلك، إذا كنت ترغب في إضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أو نكتة، فيمكنك أن تطلب من Copilot القيام بذلك. في المستقبل القريب، سيتمكن الذكاء الاصطناعي من إنشاء رسالة جديدة عن طريق سحبها من السياق في دردشة Teams. من المفترض أن يمنحك ذلك على الأقل نقطة انطلاق ويمكنك تعديل الرسالة المقترحة كما تراه مناسبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ميزة تلخيص المكالمات الذكية في Teams. يؤدي هذا تلقائيًا إلى إنشاء ملاحظات وعناصر عمل من داخل تطبيق المكالمات. سيكون هذا متاحًا لكل من Teams Premium وCopilot في الربع القادم.

وفي مكان آخر، تطرح مايكروسوفت بعض الميزات التي تهدف إلى تحسين الاجتماعات المختلطة. يستفيد IntelliFrame من CloudAI لإنشاء موجز فيديو فردي لكل شخص يحضر فعليًا اجتماع Teams Rooms، بحيث يكون لدى الجميع لوحة مماثلة. سيتم الآن تمكين الميزة افتراضيًا على أجهزة Teams Rooms.

علاوة على ذلك، تخطط Microsoft لطرح خيار لـ IntelliFrame يسمى التبديل التلقائي للكاميرا. سيستخدم هذا الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل عرض لكل شخص في غرفة الاجتماعات، سواء كان ذلك من الكاميرا الأمامية للغرفة أو كاميرا الويب الخاصة بالكمبيوتر المحمول الخاص به. إذا تم إعاقة شخص ما في عرض كاميرا واحد، فسيحاول IntelliFrame التبديل إلى نظرة أكثر وضوحًا عليه.

وعلى نفس المنوال، ستهدف تقنية التعرف على المتحدث إلى تحسين دقة النصوص ورؤى Copilot. تقول Microsoft أن هذه الميزة ستكون متاحة كمعاينة في Teams Rooms في أبريل.