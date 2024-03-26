الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 43ر3 نقاط ليبلغ مستوى 49ر7399 نقطة بنسبة ارتفاع 05ر0 %.

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 4ر119 مليون سهم عبر 9482 صفقة نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 28ر3 نقاط ليبلغ 00ر6123 نقطة بنسبة ارتفاع 05ر0 % من خلال تداول 3ر40 مليون سهم عبر 2963 صفقة نقدية بقيمة 2ر6 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 64ر3 نقاط ليبلغ مستوى 21ر8095 نقطة بنسبة ارتفاع 04ر0 % من خلال تداول 1ر79 مليون سهم عبر 6519 صفقة بقيمة 9ر22 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) في أسواق الأسهم الكويتية بواقع 42ر12 نقطة ليبلغ 57ر5966 نقطة بنسبة ارتفاع 21ر0 % من خلال تداول 3ر36 مليون سهم عبر 2381 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 ملايين دينار كويتي.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق تعاملاته على انخفاض

الأسهم السعودية



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 71.40 نقطة ليقفل عند مستوى 12585.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 349 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 191 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : الكابلات السعودية، و المواساة، والباحة، ومكة، وسينومي سنترز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والرياض ريت، و الخدمات الأرضية، وحلواني إخواني، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، والكيميائية، وسينومي سنترز، وأرامكو السعودية ، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والراجحي، والبلد، وأرامكو السعودية، و المواساة هي الأكثر نشاطا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 578.98 نقطة ليقفل عند مستوى 26658.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 656 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ملايين سهم.