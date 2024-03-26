Meta يحد من توصيات المحتوى السياسي على Instagram وThreads

كانت علاقة ميتا بالسياسة والمحتوى السياسي على منصاتها مصدرًا لجدل هائل، حيث اتُهمت المنصة بشكل روتيني بتسليط الضوء على المواد المصممة لإثارة المستخدمين باسم المشاركة. حاولت الشركة، في السنوات الأخيرة، أن تنأى بنفسها عن سمعتها وتسمح الآن للمستخدمين بتقييد المحتوى السياسي المقترح خوارزميًا على كل من Threads وInstagram. يعرّف Meta المحتوى السياسي بأنه "من المحتمل أن يشير إلى الحكومات أو الانتخابات أو الموضوعات الاجتماعية التي تؤثر على مجموعة من الأشخاص و/أو المجتمع ككل" - أي في الواقع كل شيء تقريبًا. يتم الآن طرح خيار تحديد هذه المجموعة البعيدة عن مجموعة المنشورات الضيقة للمستخدمين مع ضبط الإعداد تلقائيًا على الوضع الافتراضي، حسبما أكدت الشركة لـ The Verge.

أعلنت Meta عن هذه الميزة لأول مرة في فبراير، حيث قالت إن الشركة تريد أن يكون Instagram وThreads تجربة رائعة للجميع. وتابع البيان: "إذا قررت متابعة الحسابات التي تنشر محتوى سياسيًا، فلا نريد أن نقف بينك وبين منشوراتهم، لكننا لا نريد أيضًا أن نوصي بشكل استباقي بالمحتوى السياسي من الحسابات التي لا تتابعها". في الأساس، إذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فسوف تحد من رؤية المحتوى السياسي من خلال الاستكشاف، والمقاطع، والتوصيات داخل الخلاصة، والمستخدمين المقترحين. يجب أن تظهر المنشورات السياسية من الحسابات التي تتابعها في خلاصتك كالمعتاد.

يمكنك التحقق مما إذا كانت الميزة قد وصلت إلى حسابك أو إيقاف تشغيلها في إعدادات Instagram. ما عليك سوى الانتقال إلى المحتوى المقترح، وستظهر لك علامة تبويب تسمى المحتوى السياسي. انقر فوق ذلك، وسيكون هناك خياران: تقييد أو عدم تقييد المحتوى السياسي من الحسابات التي لا تتابعها. ومع ذلك، فإن اختيار تقييده لا يعني بالضرورة فرض حظر كامل. تحدد ملاحظة أسفل الصفحة المفتوحة ما يلي: "قد ترى مواضيع سياسية أو اجتماعية أقل في المحتوى المقترح." أيًا كان اختيارك سينطبق على كل من Instagram وThreads.