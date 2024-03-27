حركة تغييرات في الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية

أصدرت محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، حركة تغييرات وتكلفيات جديدة، في الجهاز التنفيذي، شمل القرار رقم 1578 لسنة 2024 بتكليف معاذ محمد ناصف عبد العزيز بالدرجة الأولى التخصصية «تمويل ومحاسبة» رئيس مدينة صان الحجر القبلية، للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بالديوان العام، وتكليف أشرف سالم موسي من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية «تمويل ومحاسبة» نائب رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 1579 لسنة 2024 بإعادة توزيع العمل لـ أيمن على فهمي محمود السيد من العاملين بالدرجة العالية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية من العمل بوظيفته الحالية الإشراف على وظيفة رئيس مركز ومدينه ههيا للعمل بالديوان العام، وتكليف صبحي محمد البكري من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الثانية التخصصية التنمية الإدارية من العمل بوظيفته الحالية نائب رئيس مركز ومدينة ههيا، بتسيير اعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ههيا.

وشملت القرارات الجديدة التي اتخذها محافظ الشرقية؛ انهاء تكليف ايهاب ابراهيم عبد الباقي من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بالدرجة الثالثة التخصصية بالفصل المستقل من العمل بوظيفته الحالية نائب رئيس مركز ومدينة ههيا، وعودته للعمل برئاسة المركز.

أوضح محافظ الشرقية أن القرارين جاءا بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.