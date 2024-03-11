البورصة تواصل الصعود وتربح 6 مليارات جنيه في منتصف التعاملات
واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الاثنين موجة ارتفاعاتها وتسجيلها مستويات تاريخية بعد تحريك سعر الصرف بالقطاع المصرفي.
ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 6 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 2.207.0 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 33619 نقطة.
تراجع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5%
هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1%.