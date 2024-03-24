خبير مالي يتوقع عودة البورصة للتعافي في تعاملات الأسبوع

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد تعاملات الأسبوع الجاري عودة مؤشرات السوق الثلاثة إلى الصعود بقوة، في ظل مؤشرات الشراء التي ظهرت مؤخرا ، وذلك نتيجة لوصول الأسهم إلى مستويات سعرية متدنية.

كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 34000 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، وذلك حال تجاوزه مستوى المقاومة 31000 نقطة، على أن تكون منطقة الدعم الرئيسية عند مستوي 29000 نقطة، ثم مستوي 27500 نقطة.

ورغم الأحداث الجوهرية والايجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني على مدار الأيام الماضية، ومنها تحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد، ودعم دول الاتحاد الأوربي، وكذلك صندوق النقد الدولي إلا أن مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية شهدت إداء مضطربا.

تسبب هذا الأداء المضطرب في تراجعات كبيرة للعديد من الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، نتيجة لضغوط بيعية مكثفة من المؤسسات المحلية، بهدف القيام بعمليات جني الأرباح، وتسييل جزء من المحافظ وتوجيهها إلى أذون الخزانة التي شهدت اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.

كما تسبب في هذا التراجع أيضا آلية الاقتراض بضمان الأسهم، والتي دفعت المستثمرين بالبيع المكثف لتغطية مراكزهم المالية، بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد وصول أسعار الفائدة إلى 6%، مما دفع المستثمرين للبيع، وسط تراجع لمتوسطات قيم السيولة بالسوق.