Tesla تأخذ العملاء في تجربة لإظهار تقنية القيادة الذاتية الكاملة

يوضح موظفو Tesla لسكان أمريكا الشمالية كيف تعمل تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) الخاصة بشركة صناعة السيارات قبل أن تتمكن من اصطحاب سيارتك إلى المنزل، وفقًا لبلومبرج. يقال إن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk أصدر مذكرة تتطلب من متاجر Tesla في المنطقة تثبيت وتنشيط أحدث برامج القيادة الذاتية الكاملة ثم أخذ العملاء في رحلة اختبارية قصيرة قبل تسليم السيارة. وأضاف أنه "لا أحد تقريبًا يدرك فعليًا مدى جودة عمل FSD (الخاضع للإشراف)" وأنه يجعل العرض التوضيحي "متطلبًا صعبًا"، على الرغم من أنه يعلم أنه سيبطئ التسليم.



للاستمتاع بتقنية FSD من Tesla، سيتعين عليك دفع 12000 دولار لفتحها بالإضافة إلى ما دفعته مقابل السيارة نفسها. يأتي مزودًا بجميع ميزات الطيار الآلي الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى القدرة على استخدام التوجيه التلقائي في شوارع المدينة وتفعيل قدرة سيارتك على تحديد علامات التوقف وإشارات المرور حتى تتمكن من إبطاء سيارتك تلقائيًا للتوقف عند الاقتراب. ومع ذلك، فإن مبلغ 12000 دولار يمثل مبلغًا كبيرًا من المال. إذا كنت على الحياد بشأن صرف هذا القدر من المال، فربما تأمل تسلا أن تمنحك المظاهرة الدفعة اللازمة لتجعلك تقول نعم.

كانت تسلا موضوعًا للنقد والتحقيقات الرسمية على مر السنين بسبب تقنيات الطيار الآلي وFSD. في عام 2022، قدمت إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا شكوى ضد الشركة لاستخدامها لغة إعلانية تجعل الأمر يبدو وكأن مركباتها قادرة على القيادة الذاتية الكاملة التي لا تتطلب إشراف سائق بشري. قامت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالتحقيق في العشرات من حوادث سيارات تسلا التي تورط فيها الطيار الآلي أو FSD، بما في ذلك الاصطدامات بمركبات الطوارئ. على خطى NHTSA، بدأت وزارة العدل أيضًا في النظر في ميزات Tesla Autopilot و FSD.